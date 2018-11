publié le 15/11/2018 à 06:43

Alors que le gouvernement affirme qu'il veut accompagner les Français dans la transition énergétique, c'est une mesure à contre-courant de cette ambition qu'il abandonne aujourd'hui. Selon nos informations, un amendement à l'article 57 du projet de loi de Finances 2019, défendu par le ministre de la Transition écologique François de Rugy, devait être déposé ce jeudi 15 novembre.



Il prévoyait de rétablir l'an prochain le crédit d'impôt transition énergétique (CITE) pour le remplacement des fenêtres, abandonné cette année. Mais Matignon a dit non lors d'un arbitrage ayant eu lieu en début de semaine selon nos informations.

Jusqu'en fin d'année dernière, cette aide fiscale était victime de son succès et coûtait trop cher : 800 millions d'euros par an (sur les 1,8 milliard d'euros de l'ensemble du crédit d'impôt). Les professionnels du secteur avaient pourtant trouvé une parade budgétairement neutre pour 2019, en se concentrant sur les aides pour passer d'un simple à un double vitrage, et en plafonnant d'autres travaux d'isolation.

32.000 entreprises françaises impactées ?

L'abandon de ce coup de pouce fiscal est d'autant plus surprenant pour le secteur que changer de fenêtre est l'une des mesures les plus efficaces en terme d'isolation et de lutte contre les huit millions de passoires thermiques du pays, selon une étude de l'ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) qu'a pu consulter RTL.



Les professionnels du bâtiment sont furieux. Les 32.000 entreprises françaises en charge des fenêtres (menuisiers, charpentiers, couvreurs...) pourraientégalement être impactées. Le retour de cette aide fiscale pour remplacer les vieilles fenêtres et lutter contre les courants d'air n'aurait rien coûté, selon les professionnels du secteur.

Incohérence avec les ambitions du gouvernement

En effet, 15% du coût des fenêtres changées aurait été remboursés en crédit d'impôt, contre 30% encore l'an dernier uniquement pour passer d'un simple à un double vitrage et dans la limite de 100 euros par fenêtre. Dans le même temps, un plafonnement des aides de transition énergétique, notamment sur les chaudières, était envisagé pour rendre la mesure neutre pour le budget de l'État.



Matignon n'a pas commenté l'abandon de ce crédit d'impôt mais les professionnels du secteur n'ont pas dit leur dernier mot et ne craignent pas d'aller "se bagarrer" au Sénat. Ils pointent une incohérence entre les ambitions du gouvernement en matière de transition énergétique et le budget qu'il met en face.