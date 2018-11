Pollution : 1.200 places de parkings inaugurées aux portes de Paris

publié le 20/11/2018 à 05:08

Le but est évident : faire en sorte que les franciliens qui viennent travailler en voiture s'arrêtent aux portes de Paris. Anne Hidalgo a inauguré lundi 1.200 places supplémentaires de parking accessibles dès le 1er décembre situées aux 4 points cardinaux de la capitale.



Pour pouvoir bénéficier de ces places il faut respecter plusieurs règles. D'abord ne pas habiter à proximité d'un de ces parkings, être en possession d'un pass Navigo en cours de validité et s'engager à terminer son trajet en employant les transports en commun. L'abonnement mensuel est à prix cassé : 75 euros. Ce qu'on paye habituellement en seulement 2 jours de stationnement dans un parking parisien. Pour éviter les abus, la carte délivrée ne donnera accès au parking que pour une entrée et une sortie par jour, entre 5h30 et 23h59.

Pour mettre en place ce dispositif la ville de Paris a passé des accords avec les gestionnaires de parking qui se sont engagés à réserver dans chaque parc de stationnement un certain nombre de places aux bénéficiaires à partir du 1er décembre. La mairie de Paris espère ainsi faire circuler moins de voiture dans la ville et réduire ainsi les émissions polluantes. L’Île-de-France fait partie des 19 régions françaises dans lesquelles les valeurs limites de dioxyde d'azote sont dépassées. La France s'est pour cela déjà fait rappeler à l'ordre par Bruxelles en 2015.