Sept millions de logements mal isolés, et une quantité considérable d'énergies perdues. Le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a présenté jeudi 26 avril son plan de rénovation thermique. Pour le rendre attrayant, le ministre, invité de RTL ce vendredi 27 avril, annonce une prime immédiate attribuée dès la fin des travaux de rénovation. Mise en place dès le 1er juillet 2019, elle aura vocation à remplacer les crédits d'impôts au moment des travaux.



"À l'instant où ils vont faire leurs travaux, (les Français) bénéficieront de cette prime", annonce le ministre de la Transition écologique. Celle-ci pourra couvrir "jusqu'à 40%, 50% du montant total des travaux", affirme Nicolas Hulot. "Pour ceux qui ne peuvent pas payer le reste, on met en place le système à taux zéro pour leur permettre de couvrir l'ensemble des dépenses", détaille le ministre, sans préciser les conditions d'éligibilité à ce prêt.

L'État se porte donc garant pour ces prêts à taux zéro. "Si les banques sont parfois un peu réticentes à faire des prêts à taux zéro, on va monter un fonds de garantie qui permettra de vaincre les réserves des banques, puisque c'est l'État qui servira de garantie à ces prêts", développe-t-il.

Une prime, mais le bonus-malus pas exclu

L'idée de mettre en place un bonus-malus énergétique, au moment de la vente du logement ou sur la taxe foncière, est loin d'être exclue. Les malus attribués aux propriétaires de logements mal isolés pourront servir à payer les primes pour les travaux de rénovation. Ce bonus-malus "n'est pas dans le plan, mais il est toujours à l'étude et dans les semaines qui viennent, on tranchera sur le meilleur dispositif", a fait savoir Nicolas Hulot, précisant que ce point sera arbitré "avant l'été".



"N'ayez pas peur de faire des travaux", avait lancé le ministre la veille, au moment de l'annonce de ce plan, qui mobilise 14 milliards d'euros sur cinq ans. "On va essayer de donner envie aux Français de rénover leurs bâtiments, de mieux les isoler, en leur expliquant tout simplement que s'ils veulent gagner en pouvoir d'achat, il y a des marges de manœuvre très importantes", explique Nicolas Hulot.



Outre cette prime immédiate, Nicolas Hulot explique qu'un guichet unique va être mis en place pour attribuer les aides aux travaux de rénovation thermique, afin que les personnes qui se lancent ne soient pas perdues. Le plan consiste également à fiabiliser les diagnostics de performance énergétique (DPE) afin d'éviter les arnaques.