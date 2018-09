et Loïc Farge

publié le 26/09/2018 à 09:18

La Sécurité sociale dégagera un excédent de 700 millions d'euros en 2019, selon le budget présenté avec soulagement mardi 25 septembre par le gouvernement. Et surtout avec le sentiment du devoir accompli.



La Sécu, c'est le pilier du système social français. Elle va enfin sortit de son coma financier. L'an prochain, le régime général et le fonds de solidarité vieillesse seront en excédent après dix-huit ans de déficit chronique et d'inquiétude sur la pérennité de notre système de solidarité. L'horizon se dégage.

Est-ce le résultat d'une recette miracle ou plutôt d'actions audacieuses ? C'est en priorité et avant tout le résultat des efforts de tous les Français. Il faut garder en mémoire que le fameux "trou" de la Sécu était quand même de 28 milliards d'euros il y a moins de sept ans. Depuis, tous les gouvernements et les partenaires sociaux, chacun avec leur méthode, ont décidé de réformer petit à petit le système. Jusqu'à arriver à la situation actuelle.

Le @gouvernementFR tient ses engagements en matière de finances publiques : la Sécurité sociale aura 700M€ d’excédent en 2019. C’est la 1ère fois depuis 18 ans que la Sécurité sociale sera à l’équilibre ! https://t.co/pFV9cdiUg5 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 25 septembre 2018

Ces efforts vont d'ailleurs se poursuivre au moins jusqu'en 2020-2021. Ce sera le cas pour l'une des mesures qui font le plus débat : le quasi-blocage des augmentations des prestations sociales. On va économiser, par exemple, plus de 3 milliards à la Sécurité sociale l'an prochain.

[#PLFSS2019] @agnesbuzyn et @GDarmanin ont présenté les mesures du projet de loi de financement de la #SécuritéSociale 2019.



¿ Lire le dossier de presse ici : https://t.co/XNa0Wb3Oxu pic.twitter.com/VsRObN4Gfk — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) 25 septembre 2018

Il va en être de même pour l'assurance-vieillesse qui va augmenter de 0,3% seulement (quatre fois moins vite que l'inflation). Cela va sécuriser aussi les comptes de cette branche vieillesse. Il en sera de même pour la branche famille, dont les prestations ne seront pas indexées.



En fait, il n'y a plus que la branche maladie qui reste encore légèrement déficitaire.