Huile de palme : quand les ONG font fléchir les industriels

Depuis 10 ans, Greenpeace dénonce les ravages de la production d'huile de palme dans les forets d’Asie et notamment en Malaisie. Des arbres brûlés pour faire pousser des palmiers sur des millions d'hectares. C'est toute une biodiversité qui disparaît.



Greenpeace et d'autres ONG ont montré aux consommateurs en Europe le lien avec les aliments qu'ils achètent tous les jours : le Nutella est même devenu le bouc émissaire. Une pression qui a fait réfléchir les industriels, Unilever, Ferrero, sont allés sur le terrain demander aux planteurs des règles plus exigeantes. Un label a été créé : RSPO. Au départ les ONG se sont méfiées parce qu'il ne changeait pas grand chose. Mais il y a une semaine, les producteur de ce label se sont réunis en Malaisie pour annoncer des règles enfin plus exigeantes, élaborées avec Greenpeace.

Les coupes dans les forets seront freinées, les arbres qui retiennent dans leurs troncs, le plus de carbone devront être épargnés. Et ce label qui représente 20% de la production mondiale devrait enfin être une garantie. Seulement voilà, les coûts de productions sont 10% plus cher. Cette huile sera destinée essentiellement à l'Europe. L'objectif des ONG est de convaincre désormais la Chine et l'Inde, dont les marchés explosent, d'exiger eux aussi des standards plus élevés, sinon la déforestation va se poursuivre. À Bornéo, depuis les années 80 pour faire pousser des palmiers 40% de la foret a disparu.