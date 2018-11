François de Rugy promet sur RTL de baisser de 40% les énergies fossiles d'ici 2030

publié le 23/11/2018 à 09:54

Mardi 27 novembre, à l'occasion de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), Emmanuel Macron va faire un certain nombre d'annonces qui visent, informe l'Élysée, à rendre la transition écologique "acceptable et démocratique". À ce titre, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy, invité de RTL ce vendredi 23 novembre, annonce une baisse de "40% de consommation d'énergies fossiles" d'ici à 2030, contre les 30% annoncés jusqu'alors.



"Quand nous disons '- 40% de consommation d'énergies fossiles' - c'est-à-dire du pétrole, du fioul, du gaz, du charbon d'ici 2030 - cela veut dire qu'on va donner des moyens aux Français - alors que c'était 30%. C'est une ambition plus forte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre", explique le ministre.

Qu'attendre des annonces à venir mardi 27 novembre ? "C'est du concret, promet François de Rugy. Ce ne sont pas uniquement quelques chiffres que l'on va donner pour l'énergie dans dix ans. C'est : 'qu'est- ce que l'on fait pendant les dix ans qui viennent pour économiser l'énergie - économiser l'énergie c'est du pouvoir d'achat durable - et aussi pour développer les énergies renouvelables".