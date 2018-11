Faut-il interdire les lions et les éléphants dans les cirques ?

publié le 21/11/2018 à 05:14

Va-t-on voir en France disparaître les animaux sauvages dans les cirques ? En tout cas, c'est que veulent les deux tiers des Français, selon un sondage réalisé par l’IFOP pour 30 millions d’amis. Surtout les jeunes.



Mais on en est encore loin car il faudrait une loi. Nicolas Hulot quand il était ministre l'avait envisagée. Aujourd'hui, les animaux sont toujours autorisés et les villes qui prennent quand même la décision de les interdire sont souvent désavouées par la justice. C'est pourquoi la ville de Paris, a décidé d'être moins radicale : elle veut dissuader les 3 derniers grand cirques qui proposent des numéros avec des animaux en les aidant. Car ce n'est pas simple, à Paris le cirque Pinder l'a fait et a perdu les 2/3 de son public. Il y a donc un risque de faire disparaître les cirques et les emplois qui vont avec.

Il en reste en France 250 cirques avec encore 2.000 animaux, surtout des chevaux, des tigres, des lions, il y a encore quelques éléphants. Des associations de protection de la nature dénoncent leurs conditions de détention, les petites cages, le fait qu'on les affame pour les dresser. Les directeurs de cirques répondent qu'ils ont sans arrêt la visite de vétérinaires, que ces animaux nés en captivité sont habitués. Le débat est loin d’être clos en France alors qu'il l'est ailleurs : 28 pays ont décidé d'interdire les animaux sauvages comme la Belgique, le Portugal et même la Chine dans les cirques publics.