Terrasses éphémères : leur maintien est "vital", plaide le chef Yves Camdeborde sur RTL

Crédit : Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Les terrasses éphémères vont disparaître ce lundi 1er novembre à Paris. Ces tables et chaises installées sur des places de stationnement ont été mises en place dans les métropoles depuis le début de la pandémie. Certaines villes comme Lyon et Toulouse ont décidé de les maintenir, la ville de Lille a déjà arrêté, puis il y a Paris, où la date du 1er novembre doit marquer la fin de ce dispositif. Des milliers de demandes ont cependant été déposées à la mairie de la capitale pour pérenniser ces espaces.

Le célèbre chef Yves Camdeborde possède cinq établissements et quatre bars à vin et hors-d'œuvre à Paris et à Bordeaux. "Ces terrasses, nous en avons besoin pour combler la problématique que nous avons eue suite à la fermeture administrative par rapport au Covid. C'est indispensable", plaide le chef.

Au micro de RTL Soir ce vendredi 29 octobre, Yves Camdeborde souhaite arriver à "trouver un juste-milieu" avec les municipalités, prenant en compte que "certaines terrasses ont empiété sur la voie publique". Le chef demande alors de les restreindre, "mais de-là à les enlever complètement, ça va nous mettre en difficulté financière jusqu'à la fin de l'année".

"C'est vital parce que je ne connais pas un de mes collègues qui a fait une année positive, on a tous eu des pertes importantes en 2020. En 2021, on a commencé au mois de juin, c'est grâce aux terrasses qu'on a réussi à combler ce déficit", expose le chef. Dans une de ses brasseries, Yves Camdeborde admet que sa terrasse éphémère lui avait "permis de rajouter 30 couverts".