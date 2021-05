publié le 19/05/2021 à 13:43

Juan Arbelaez est un chef colombien et patron du restaurant "Yaya", dans le 19e arrondissement de Paris et chroniqueur de l'émission Top Chef. À l'heure de la réouverture des terrasses, son restaurant est d'ailleurs victime de son succès car il affiche complet jusqu'au 10 juin.

"Ça nous paraît tellement loin. On essaye de réapprendre, on a fait des services à blanc pour que les serveurs et cuisiniers puissent reprendre les gestes. Présenter un plat c'est important, ce sont des automatismes à reprendre", raconte le chef.

Il se dit ému par le retour des terrasses : "J'ai presque une boule au ventre. C'est émouvant parce qu'un restaurant est un maillon de la chaîne. Ce sont nos fournisseurs, les pêcheurs, nos clients, c'est comme si on allumait une ampoule dans le salon, on a l'impression que le quartier revit".

Celui qui a été candidat de l'émission Top chef en 2012 n'a jamais fermé son restaurant : "On voulait soutenir nos fournisseurs, et on a réussi à maintenir ouverts nos partenaires. J'ai appris un nouveau métier. Je me suis rendu compte qu'en étant chef, on a presque un devoir social, de devoir partager de bonnes recettes. La cuisine c'est thérapeutique, quand le seul bon moment de la journée c'est de préparer à manger, ça devient un moment important".