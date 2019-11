publié le 27/11/2019 à 10:05

Pour connaître les raisons exactes de la suppression de la troisième étoile de son restaurant la Maison des Bois, le chef cuisiner Marc Veyrat a attaqué le guide Michelin en justice. Il se dit "déshonoré". L'audience en référé a lieu ce mercredi 27 novembre.

Yves Camdeborde, grand chef cuisiner, propriétaire notamment du Comptoir à Paris et invité de RTL matin, dit ne pas "comprendre" la réaction de Marc Veyrat. "Quand on rentre dans la danse du Michelin, il faut savoir perdre les étoiles comme quand on les gagne, même si je comprends qu'il soit blessé", déclare-t-il. Le chef reconnaît cependant qu'il y a une "véritable omerta autour de ce guide qui ne donne aucune information sur le pourquoi et le comment des étoiles".

Lui-même a quitté le milieu en 1992. "On a un métier suffisamment stressant, ce n'est pas la peine de rajouter une touche en plus avec le guide Michelin qui a une importance primordiale. Ils ont toujours mis une pression excessive". Yves Camdeborde a notamment rappelé le suicide de Bernard Loiseau, qui s'est donné la mort sous la pression en 2003.

Pour Gilles Pudlowski, critique gastronomique, le guide Michelin a fait le "buzz" cette année avec l'arrivée d'une "nouvelle équipe qui a voulu montrer qu'elle était plus forte que l'ancienne". "La réaction de Veyrat est une réaction un peu désespérée mais je crois qu'il est courageux, il veut comprendre ce qu'il s'est passé", affirme-t-il.