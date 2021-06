Paris : les terrasses éphémères bientôt autorisées tous les étés

publié le 07/06/2021 à 15:01

Les terrasses éphémères s'apprêtent à devenir pérennes. Installées dans les rues de Paris par les restaurateurs et gérants de bars depuis mars 2020, celles-ci vont se convertir en "terrasses estivales payantes" à compter du 30 septembre prochain. À partir de cette date, les professionnels devront mettre la main au portefeuille pour les garder ouvertes du 15 mars au 15 octobre, jusqu'à 22 heures.

Cette mesure a été dévoilée par Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie Paris-Île-de-France, dimanche 6 juin au micro de Franceinfo. "On peut dire qu'on arrive à un résultat qui nous satisfait pleinement. Si on voulait les pérenniser pour que cela devienne des terrasses estivales, il fallait à un certain moment un règlement pour qu'il y ait une harmonisation", a-t-il notamment déclaré. L'annonce doit encore être confirmée par la mairie de Paris, qui présentera lundi sa réforme sur le règlement des étalages et des terrasses.

Face au coût, certains pourraient néanmoins faire le choix d'abandonner ces terrasses. "Le restaurateur aura plusieurs options. Le tarif ne sera pas toujours le même", a rassuré Franck Delvaux. Ainsi, "il pourra y avoir une terrasse sur les places de stationnement, mais aussi une 'contre-terrasse', entre deux arbres. Il va pouvoir aussi mettre des tables à côté de lui : si par exemple un coiffeur ferme à 19 heures, et qu'il est d'accord, il pourra mettre quelques tables devant", a-t-il expliqué.