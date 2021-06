Coronavirus et restauration : "On a su s'adapter, mais c'était compliqué", confie Etchebest

Depuis le 19 mai, les Français ont redécouvert le plaisir d'un dîner ou d'un verre en terrasse. Mais malgré le retour des clients, le déconfinement et la fin du couvre-feu, près d'un tiers des bars et restaurants n'auraient toujours pas rouvert leurs portes. Une réalité qu'a pu constater le chef Philippe Etchebest, invité de RTL ce samedi 26 juin.

"Tout le monde ne bénéficie pas de terrasse et c'est vrai qu'avec 50% de jauge, pour certains établissements, c'est compliqué de rouvrir. Le modèle économique ne le permet pas", relève le chef. "Les gens ont besoin aussi peut-être d'air et d'espace, donc ils privilégient davantage les terrasses, d'autant plus qu'aujourd'hui le temps le permet", ajoute-t-il. De plus, avec les différents confinements les habitudes des Français ont changé.

Le chef souligne également le manque de clarté dans les annonces du gouvernement : "On a fait à chaque fois preuve de résilience, on a su s'adapter, mais c'est vrai que c'était toujours compliqué parce qu'au-delà de ça, parfois les indications n'étaient pas toujours très claires", déplore Philippe Etchebest, très engagé auprès des restaurateurs français depuis ces derniers mois. "Il y a quand même eu des aides de la part de l'État qui ont permis aux établissements de pouvoir survire, mais il faut s'adapter, il faut trouver des solutions. Je crois qu'aujourd'hui on n'a pas le choix", encourage le chef.