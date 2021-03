publié le 10/03/2021 à 08:40

Le gouvernement réfléchit déjà à l'après épidémie. Il a accepté un moratoire sur l'interdiction des chauffages d'extérieur sur les terrasses des bars et des restaurants. Ils doivent disparaître à la fin de cet hiver mais ils sont prolongés jusqu'à l'été au moins.

Les terrasses dites "ancestrales" rattachées aux bistrots et aux restaurants depuis des années pourront conserver leur chauffage extérieur au moins jusqu'à l'été et même après, si ces chauffages utilisent une énergie verte en gaz ou électricité pour fonctionner. La terrasse, dans le plan de réouverture du gouvernement, c'est plus qu'essentiel pour les cafés et les restaurants.

Les bars et restaurants pourront rouvrir seulement avec un protocole sanitaire strict en installant les clients assis, plutôt que debout. Et en les installant dehors plutôt qu'en intérieur, car c'est plus aéré et il y a moins de risque de contamination lorsque l'on retire son masque pour déjeuner ou pour boire un café.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus : le nombre de patients Covid en réanimation continue de d'augmenter. En Ile-de-France, le seuil des 1.000 malades en réanimation a été franchi le mardi 9 mars.

Epidémie : La situation reste tendue à Dunkerque. Le confinement le week-end qui devait se terminer ce dimanche est prolongé pour trois semaines supplémentaires jusqu'à la fin du mois.



Val-d'Oise : Deux lycéens sont toujours en garde à vue ce matin après le drame qui s'est déroulé lundi à Argenteuil. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé et jeter à l'eau l'une de leur camarade de classe. La jeune fille de 14 ans est morte noyée. Il s'agirait d'une affaire de rivalité amoureuse doublé d'un harcèlement sur les réseaux sociaux.