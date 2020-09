et AFP

publié le 09/09/2020 à 16:47

Cela fait plusieurs jours que des zadistes ont investi la route qui mène au site du Carnet, à Frossay (44), où le port maritime de Nantes Saint-Nazaire souhaite aménager un parc industriel.

Les manifestants ont installé une ZAD (zone à défendre), afin de protester contre ce projet, dédié aux énergies renouvelables. "Ils vont remblayer l'intégralité des 110 hectares, ils vont tout détruire, la faune et la flore, les zones humides", s'inquiète Yoann Morice, qui est à l'origine du collectif "Stop Carnet", actif depuis quelques mois. C'est ce même collectif qui a organisé un week-end de manifestation sur le site à la fin du mois d'août. Leur objectif est de laisser la nature reprendre ses droits dans cette zone



La superficie évoquée par Yoann Morice correspond à celle sur laquelle le port prévoit d'installer le parc éco-technologique. Ce dernier est, selon le collectif, incompatible avec la présence de "116 espèces protégées" ou encore les risques de submersion.

Prochaine manifestation le 14 septembre

Après le rassemblement estival, des tentes ont été plantées et la route départementale menant au site est depuis bloquée par quelques dizaines de personnes. Celles-ci ont peint des banderoles telles que "Stoppons le carnage au Carnet", "Nous sommes la Loire qui se défend" ou encore "Nous protégeons juste votre promenade".

De son côté, le département de la Loire-Atlantique a porté plainte pour dégradation de la route. De plus, des voitures de gendarmerie circulent dans les environs. La région Pays de la Loire a quant à elle exigé le départ des zadistes : "On ne peut pas aujourd'hui tolérer qu'une nouvelle zone de non-droit s'installe dans la région, on ne va pas laisser des groupuscules extrémistes s'installer sur une propriété qui est privée", a déclaré mardi 8 septembre la présidente de la région Christelle Morançais (LR), qui est aussi présidente du conseil de surveillance du port.

Le son de cloche est totalement différent du côté des élus EELV (Europe Écologie Les Verts) des Pays de la Loire, pour qui "le projet du Carnet est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire". "Dans le contexte actuel de crise climatique et d'extinction de la biodiversité, il n'y a pas lieu de réaliser ces travaux", ont-ils déclaré.

Le collectif "Stop Carnet" a fixé un prochaine rendez-vous, le 14 septembre, afin de manifester contre "celles et ceux qui bétonnent et polluent nos vies". Ce rassemblement interviendra lors du forum économique annuel de la CCI Nantes Saint-Nazaire.