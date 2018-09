ZAD près de Strasbourg : José Bové lance un appel à François de Rugy sur RTL

et Clarisse Martin

13/09/2018

La mobilisation contre le grand contournement ouest de Strasbourg ne faiblit pas en Alsace. Mercredi 12 septembre, les engins de chantier étaient à l'oeuvre du côté de Kolbsheim (Bas-Rhin), abattant des arbres centenaires. Un nouveau rassemblement d'opposants s'est déroulé, avec en face de nouveaux jets de gaz lacrymogènes. Le député européen José Bové était sur place, il est l'invité de RTL ce jeudi.



Des élus, y compris ceux de La République en Marche (REM), ont décidé de boycotter le rendez vous chez le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy. "C'est un projet qui va augmenter le nombre de camions", s'insurge l'écologiste. "On nous dit que c'est pour désengorger Strasbourg mais en réalité ça ne le permet absolument pas."

Un futur Notre-Dame-des-Landes ? "Moi, j'ai dit très clairement à François de Rugy, il faut arrêter les travaux, on ne discute pas sous pression. On a des échéances juridiques, respectons les délais de la justice. Demain on a un jugement qui va tomber", poursuit le parlementaire européen.

"Est-ce que ça vaut la peine de risquer la vie de personnes, de détruire la biodiversité, alors qu'on sait que ce projet ne changera rien malheureusement au réchauffement climatique ?", s'interroge José Bové, qui donne des nouvelles de son homologue au Parlement européen Karima Delli, aspergée par des gaz lacrymogènes sur la ZAD avant-hier. "Elle est toujours en état de choc", déplore-t-il.