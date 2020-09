Chantiers de l'Atlantique : le plus grand paquebot du monde est sorti en mer

Le Wonder of the seas mesure 362 mètres.

publié le 07/09/2020 à 22:18

Le futur plus grand paquebot du monde, le Wonder of the seas, 362 mètres de long, a été transféré d'un bassin des Chantiers de l'Atlantique à un autre pour y être aménagé, le week-end du 5 septembre. Sa mise en service est prévue pour 2022, pour le compte de la Royal Carrribean International, qui pourra y transporter 6.800 personnes.

Le navire devrait rester dans son nouveau bassin jusqu'en 2022 puis prendra la route vers Shangaï, son port d'attache, relate Presse Océan.

Le mastodonte d'acier a eu son premier bain de mer le week-end du 5 septembre, tiré par sept puissants remorqueurs, car il n'est pas encore pourvu de moteurs, qui devront être d'une puissance herculéenne pour déplacer sur les flots les 525.000 m2 de tôle d'acier, les 5.000 km de fil électrique et les 90.000 m2 de moquette du bâtiment.

Il s'agit du cinquième paquebot de la lignée des "Oasis". Deux de cette gamme ont déjà été construits à Saint-Nazaire, l’Harmony of the Seas et le Symphony of the Seas, des navires capables d’embarquer plus de 8.000 personnes à bord.