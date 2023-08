Quelles sont les villes universitaires les plus chères de France ?

L'Union nationale des étudiants de France (l'UNEF) a publié en marge de la rentrée scolaire, ce 22 août, leur enquête annuelle sur l'évolution du coût de la vie étudiante, avec un classement des villes universitaires les plus chères.

Pour l'établir, le syndicat étudiant s'est basé sur quatre facteurs de l'année universitaire 2022/2023 et 2023/2024, qui sont : les loyers pour des logements privés, les coûts des transports ainsi qu'une moyenne des frais d'inscription, d'électricité, de téléphone, d'Internet ou encore des produits d'hygiène et d'entretien.



À la tête du classement, Paris se place en première position des villes universitaires les plus chères en France, avec un coût annuel qui s'élève à 1.557,45 euros par mois. Sans surprise, les sept premières villes se situent toutes sur Paris ou en Île-de-France.



Nice est en huitième position avec un coût de 1.307 euros par mois. Derrière, se trouvent : Lyon (1.256 euros), Bordeaux (1.245 euros), Aix-en-Provence (1.223 euros), Marseille (1.210 euros) et Strasbourg (1.189 euros).

Classement du coût de la vie par ville universitaire Crédit : UNEF - Le syndicat étudiant - 2023

47 villes ont un coût de la vie dépassant les 1.000 euros par mois

Pas forcément en haut de liste, cinq villes ont tout de même connu de fortes évolutions en matière de coût, tel que Guyancourt dans les Yvelines avec une augmentation de 8,86%.

Dans le classement des villes ayant le plus augmenté se trouve Le Havre (Seine-Maritime) avec 7,31%, Chambéry (Savoie) avec 6,85%, Nîmes (Gard) avec 6,72% et enfin Saint-Étienne (Loire) avec 6,60% d'augmentation.

Loin de s'arranger, la situation est en train d'empirer. Aucune ville de la liste n'a vu leur montant diminuer. Contrairement à l'année 2022, l'UNEF a remarqué que toutes les villes ont atteint un coût de la vie mensuel dépassant les 1.000 euros.

Une des principales raisons derrière cette hausse se cache derrière les loyers qui ont augmenté en moyenne de 1,89% cette année. À Paris, un étudiant doit désormais compter près de 881 euros par mois, contre 371 euros au Mans, occupant la dernière place du classement.

Le coût de la vie étudiante a augmenté cette année de 6,47%

Pour ce qui est des transports en commun, le syndicat étudiant décrit une année "plus inquiétante" avec une augmentation de 5,91% du coût moyen de la vie. "Là où l'année dernière, seulement 3 villes avaient augmenté leurs tarifs, ce sont 11 villes et l'Île-de-France qui augmentent le tarif de leur abonnement annuel cette année en France métropolitaine", a écrit l'UNEF.



Défiant toute concurrence, Montpellier se place en dernière place de ce classement, avec 44 euros par an pour