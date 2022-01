INVITÉE RTL - Universités : Macron "emmerde aussi les étudiants", dénonce la présidente de l'UNEF

Emmanuel Macron s'est exprimé à propos de la formation, visant particulièrement les universités, il souhaite revoir notamment le coût d'admission. Mélanie Luce, présidente de l'UNEF, s'est dit "plus qu'inquiète". "On a découvert quelque chose, c'est qu'en fait Emmanuel Macron n'emmerde pas seulement les non-vaccinés, il emmerde aussi les étudiants", a-t-elle déclaré au micro de RTL ce lundi 17 janvier.

"Depuis le début du quinquennat, on a enchaîné non seulement la sélection à l'université; et donc aujourd'hui on a 91.000 personnes qui chaque année n'ont pas de places en licence, et l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers et de nombreuses réformes", poursuit l'étudiante en droit.

"Concrètement, les étudiants ont subi les réformes et ont vécu une précarité extrême", selon Mélanie Luce. Les études "ne sont évidemment pas gratuites", rappelle de son côté Olivier Babeau, président de l'institut Sapiens. "La question c'est la répartition du coût entre le contribuable et l'usager d'un service", conclut-il.