Transports : en France, le train est 2,6 fois plus cher que l'avion, selon Greenpeace

Alors que les transports franciliens s'apprêtent à augmenter leurs prix, les plaintes des vacanciers se font encore entendre sur les tarifs de la SNCF. Les billets peuvent en effet revenir cher aux adeptes du train, et ce n'est pas Greenpeace qui dira le contraire. L'organisation non gouvernementale internationale témoigne, dans un rapport publié jeudi 20 juillet, du fossé qui existe entre les prix du train, et ceux de l'avion.

À tel point qu'aujourd'hui, voyager en train reviendrait 2,6 fois plus cher que de prendre un vol pour le même trajet. Un constat issu de l'étude de 112 liaisons européennes. Sur cette centaine de trajets passée au crible, 89 reviennent plus cher en train qu'en avion, affirme Greenpeace. Pourtant, le transport aérien est de loin le plus polluant.

L'organisation préconise donc plusieurs solutions - politiques - pour inverser cette tendance et rendre le train plus attractif et économiquement viable pour les foyers. À commencer par la fin des avantages fiscaux pour le secteur aérien, la fin de la publicité pour les voyages en avion, et, en contrepartie, un investissement dans les lignes de train de nuit.

