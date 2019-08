Rentrée 2019 : le coût de la vie étudiante augmente de près de 2%

publié le 18/08/2019 à 09:30

Etre étudiants coûtera encore plus cher cette année. Tous les frais courants incontournables augmentent : loyer, vêtements, nourriture, produits d'hygiène et d'entretien, abonnements internet et téléphone. Les frais ponctuels de la rentrée sont également en hausse : contribution à la vie étudiante, cotisation à la complémentaire santé et matériel pédagogique nécessaire pour démarrer l'année.

La rentrée universitaire va coûter en moyenne 2.285 euros aux étudiants qui démarrent leurs études en première année de licence. Pour Orlane François, présidente de la Fage invitée d'RTL ce dimanche 18 août, "aujourd'hui un étudiant qui n'est pas boursier, et même ceux qui sont boursiers, ne peut pas réussir à rentrer à l'université sans avoir, soit un accompagnement de la famille, soit un emploi, soit pour certains un prêt étudiant". Elle déplore ainsi que certains étudiants doivent "commencer leur vie en s'endettant".

Une inégalité dénoncée par la présidente de la Fage qui dénonce le fait que les étudiants travaillant "se retrouvent dans une situation d'abandon et d'échec (scolaire) dans la plupart des cas". Elle souhaite qu'un étudiant puisse "se consacrer entièrement à ses études et qu'il réussisse":

Dans les 2.285 euros de frais des étudiants, on trouve tout d'abord les frais liés directement à la rentrée universitaire, qu'on ne paie qu'une fois. On parle d'abord de l'inscription : 170 euros, coût inchangé en licence, mais la contribution à la vie étudiante, elle, coûte un euro supplémentaire. Il y a ensuite la souscription à une complémentaire santé augmente de 2,7%. Il faut débourser en moyenne maintenant 315 euros pour une mutuelle étudiante. Il ya enfin l'achat de matériel de base pour travailler : 250 euros, soit une hausse de près de 5%.

La Fage demande la création d'une aide d'indépendance en faveur des étudiants

Et puis, il faut aussi faire face aux dépense de la vie courante. Le loyer pèse lourd : 484 euros par mois en moyenne en province, soit +3,4% en un an. L'augmentation est beaucoup moins forte en Île-de-France, mais le loyer moyen pour un logement étudiant y est de 646 euros.

Nourriture, vêtements, produits d'hygiène et d'entretien... Le panier moyen mensuel atteint 308 euros en région, 340 euros en Île-de-France. Dans les deux cas, il augmente de près de 4%.

La Fage (Fédération des associations générales estudiantines) s'inquiète : la précarité des jeunes et des étudiants gagne du terrain. Pour faire face à l'inflation, elle réclame une remise à plat du système d'aides sociales avec la création d'une aide globale d'indépendance au plus près des besoins des étudiants.