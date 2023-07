INVITÉE RTL - Émeutes : "100 bâtiments publics et 400 commerces" vandalisés en Île-de-France, annonce Pécresse

Plus que toute autre, la région Île-de-France a été largement touchée par les récentes émeutes après la mort de Nahel à Nanterre, tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. "On a eu plus de 100 bâtiments publics, équipements publics qui ont été brulés ou saccagés, 39 bus, 2 tramways et 400 commerces. Le bilan est lourd mais plus que le bilan matériel, c'est le bilan psychologique qui est lourd", explique ce mercredi 5 juillet sur RTL Valérie Pécresse.

"Les maires sont très désemparés, parce qu'ils se sont sentis très seuls, surtout au début. Ils ont senti que ça n'était pas un accès de fièvre. Ce n'est pas un accès de fièvre. Il faut que les Français l'entendent, le mal est beaucoup plus profond et il y a une envie dans toute la France d'une réponse extrêmement forte de la République", ajoute-t-elle.

Devant les maires de plus de 300 communes réunis à l'Élysée ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé mardi une "loi d'urgence" pour accélérer la reconstruction dans les villes touchées par les émeutes. Selon Valérie Pécresse, "c'est toujours bon d'écouter les maires, mais le sujet c'est comment la République montre sa force face aux émeutiers".