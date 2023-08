INFO RTL - Rentrée scolaire 2023 : le coût pour un étudiant dépasse les 3.000 euros, une hausse de 9%

Une rentrée à plus de 3.000 euros : la facture est particulièrement salée cette année pour les étudiants. 3.024 euros en moyenne, c'est le chiffre de la Fage, la Fédération des Associations Générales Etudiantes, que RTL vous révèle ce mercredi matin. On est un peu en dessous de 3.000 euros en régions, mais quasiment à 3.600 euros en Île-de-France. L'inflation est passée par là, le budget étudiant est en hausse de presque 9%.

Plus que jamais, il faut donc se serrer la ceinture et parfois se tourner vers les distributions alimentaires des associations. À Lille, l'association Linkee récupère les invendus des restaurateurs ou des commerçants pour proposer des paniers alimentaires aux étudiants. Et depuis juin, elle a distribué trois fois plus de paniers que l'été dernier. "On a vraiment des nouveaux profils qui viennent au sein de nos distributions. On a beaucoup d'étudiants qui reviennent toutes les semaines et qui comptent sur nous pour pouvoir s'alimenter correctement", nous explique le responsable local, Brice Benazzouz.

Pour les plus jeunes, l’allocation de rentrée scolaire est versée à partir de ce mercredi 16 août 2023. Environ trois millions de familles, soit cinq millions d'enfants de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé, sont concernées.

