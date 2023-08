Inflation : l'addition RTL reste stable depuis le début de l'été

Salade César, crêpe au sucre et demi de bière. C’est le retour de notre addition RTL de l’été. Nos reporters en région scrutent, chaque été, les prix de vos petits plaisirs estivaux. Heureusement, l’inflation est partie en vacances en août : pas de hausse de prix constatée dans notre addition RTL par rapport à juillet. Rappelons que l'inflation a pris tout de même 4% par rapport à l'été 2022.

"Un vrai hot-dog américain, une crêpe et une boisson" et 14€ s'il vous plait. Rien n’est trop beau pour l’en cas du petit Nathan, le fils de Guilaine au bord de la Seine à Paris Plage. Oui c’est cher, mais c’est un souvenir de vacances, et on ne rogne pas sur les souvenirs de vacances. "C'est vrai, surtout quand on a des enfants. C'est important. C'est précieux de garder la possibilité d'offrir une glace, d'acheter une crêpe. Ça fait partie des petits plaisirs", nous dit Guilaine.



Au Touquet, face à la Manche, Franck et Marjorie non plus ne se privent pas, en tout cas pas tout de suite. "Oui, c'est un budget à consacrer pour soi. La crêpe, la glace, c'est autour de 4 euros en moyenne. C'est les vacances, il faut se faire plaisir. On se fait plaisir mais il y a quand même une restriction quelque part", disent-ils. C'est plutôt à la rentrée qu'ils feront des arbitrages.

Cet enthousiasme estival des vacanciers. Valérie Morel, la patronne de la Brasserie des sports, n'en n'abuse pas. Elle n'a pas augmenté ses prix entre juillet et août. "Ce n'est pas possible, il est hors de question qu'on augmente nos tarifs", confie-t-elle. La clientèle se fait rare chez elle à cause de la météo, mais consomme malgré l'inflation.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info