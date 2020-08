Prime pour les aides à domicile : ce qu'il faut savoir

publié le 06/08/2020 à 07:16

Emmanuel Macron était en déplacement le mardi 4 août à Toulon sur le thème des aides à domicile, qui ont été d'un grand secours, notamment pendant le confinement, pour les personnes en perte d'autonomie, mais se sentaient oubliés. Le président de la République a annoncé le versement d'une prime Covid à ces travailleurs.

L'aide devrait être versée à quelque 320.000 "aides à domicile", "infirmiers et infirmières à domicile, soignants ou accompagnants." Elle devrait atteindre 1.000 euros pour un salarié à temps plein. Elle est financée à moitié par l'État (80 millions d'euros) et par les départements (80 millions d'euros).



Emmanuel Macron a promis que la prime Covid serait versé "avant Noël", en raison des "instruction à faire au niveau départemental". Ces instructions devraient toutefois être lancées dès septembre.



La hausse des rémunérations des aides à domicile sera quant à elle au menu de la future loi grand âge et autonomie, a souligné mardi la ministre déléguée à l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, précisant qu'elle comporterait "tout un pan sur les métiers, la revalorisation professionnelle, également des formations professionnelles". L'UNA évalue la refonte des grilles salariales à 600 millions d'euros annuels et demande un "financement dédié de la part de l'État via les agences régionales de santé (ARS)".