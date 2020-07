Vannes : un patient frappe deux infirmières aux urgences

publié le 20/07/2020 à 23:26

La scène s'est déroulée aux urgences du centre hospitalier de Vannes. Dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 juillet, un patient a porté des coups de poing au niveau du visage de deux infirmières et les a étranglées, entraînant plusieurs jours d'ITT (Interruption temporaire de travail). Les infirmières ont porté plainte.

Un délégué syndical CGT de l'établissement a également fait remarquer qu'"en dehors des blessures physiques, il y a des blessures psychologiques importantes", en ajoutant qu'aux urgences "les durées d'attente qui s'allongent provoquent une agressivité en constante augmentation. Elle est de plus en plus marquée depuis le déconfinement. Notre direction a beau dire que tout est prêt et que tout va pour le mieux, il n’en est rien", confie-t-il au quotidien régional Ouest France.

À la suite de cet épisode, les représentants syndicaux vont demander une rencontre avec la direction de l’hôpital afin de réclamer que des mesures soient prises pour protéger les personnels.