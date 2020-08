Allocation de rentrée scolaire : montant, date, barème… Ce qu’il faut savoir

publié le 05/08/2020 à 07:19

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée ce mardi 4 août par les caisses d'allocation familiale (CAF) de la Réunion et de Mayotte. Cette aide est attribuée aux familles modestes pour acheter, notamment, des fournitures scolaires. Elle sera versée dans le reste de la France le 14 août prochain.



Montant. En raison de la crise de la Covid-19, l'ARS a été revalorisée de 100 euros pour l'année 2020. Elle est de 469,97 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, de 490,39 euros pour les 11-14 ans et de 503,91 euros pour les 15-18 ans.



Barème. L'ARS est conditionnée aux revenus du foyer. Le plafond des ressources est fixé à 25.093 euros pour un enfant, 30.884 euros pour 2, 36.675 euros pour 3. Ce plafond augmente de 5.791 euros par enfant supplémentaire.



Conditions de versement. L'ARS est versée automatiquement par les CAF aux familles éligibles déjà allocataire. Pour les non-allocataires, vous pouvez faire la demande via un formulaire en ligne.