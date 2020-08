publié le 04/08/2020 à 16:45

Emmanuel Macron est en visite à Toulon, ce mardi 4 août, pour un premier déplacement depuis son départ en vacances. L'opportunité pour le chef de l'État d'exprimer une reconnaissance vis-à-vis des auxiliaires de vie à domicile, fortement sollicités ces derniers mois avec la crise sanitaire.

"Les auxiliaires de vie sont très majoritairement des femmes, c'est certainement une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas traitées comme elles le devraient", regrette Pascal Champvert, président de l'AD-PA. "Nous attendons aujourd'hui du président de la République que la prime donnée aux salariés des établissements pour personnes âgées et des hôpitaux soit aussi donnée aux aides à domicile."

Effectifs plus importants, meilleure rémunération : Pascal Champvert réclame de meilleures conditions de travail pour cette profession. "Dans l'aide à domicile, il faut attendre 13 ans pour obtenir un SMIC", alerte-t-il. Une situation compliquée qui expliquerait, selon le président de l'AD-PA, les difficultés de recrutement dans le secteur.

De nombreuses promesses non-tenues

Des réclamations anciennes, qui n'ont pour l'instant pas reçu de réponse. "Nicolas Sarkozy avait annoncé une grande loi autonomie et ne l'a pas faite. François Hollande avait annoncé la même chose et a fait un tiers de loi. Le président Macron promet désormais cette loi, il faut absolument qu'il la fasse s'il veut rompre avec les mauvaises habitudes de ses prédécesseurs."

Pascal Champvert souhaite désormais que les aides à domicile puissent passer plus de temps avec les personnes âgées et qu'une meilleure formation soit dispensée. Des mesures qui selon lui permettraient de plus de créer de l'emploi.