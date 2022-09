Pouvoir d'achat : chèque énergie, prime de rentrée... à quelles aides avez-vous droit ?

Depuis plusieurs mois, le pays fait face à une forte inflation qui fait gonfler les factures, de l'électricité au simple passage en caisse dans un supermarché. Pour aider les Français à préserver leur portemonnaie, plusieurs aides ont été mises en place comme le chèque énergie ou la prime exceptionnelle de rentrée. Alors, auxquelles avez-vous le droit ? RTL fait le point.

Pour faire face à cette hausse des prix, la Première ministre Élisabeth Borne ainsi annoncé mercredi 14 septembre un chèque énergie exceptionnel. Celui-ci va être distribué à davantage de foyers que le chèque énergie habituel et concerna les 40% des ménages les plus modestes.

Les personnes situées dans les deux premiers déciles calculés par l'Insee, dont le revenu annuel ne dépasse pas 12.710 euros, auront le droit à 200 euros, tandis que celles situées dans les deux suivants, qui touchent moins de 17.530 euros par an, bénéficieront d'un chèque de 100 euros. Un coût de pouce qui va coûter 1,8 milliard d'euros à l'État.

MaPrimeRénov, l'aide à la rénovation énergétique

Pour faire baisser les factures d'énergie, MaPrimeRénov a été mise en place dès 2020 pour aider les propriétaires à mieux isoler, chauffer ou encore ventiler leur bien. Celle-ci est également calculée en fonction des revenus, mais prend également en compte le gain écologique apporté par les travaux réalisés.

Ce coup de pouce est accessible à l'ensemble des propriétaires, quels que soient leurs revenus et s'ils vivent ou louent le logement concerné. Les travaux dans les parties communes des copropriétés sont également éligibles. Pour connaître votre profil et savoir à quel niveau d'aide vous avez le droit, vous pouvez utiliser le simulateur Simul'Aide, créé par Action France Habitat.

La prime de rentrée, bien commencer l'année scolaire

À ne pas confondre avec la traditionnelle allocation de rentrée scolaire (ARS) distribuée en août, la prime exceptionnelle de rentrée a commencé à être versé jeudi 15 septembre aux foyers les plus modestes. Cette aide s'élève à 100 euros, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge.

La prime exceptionnelle de rentrée, prévue par la loi "pouvoir d'achat" adoptée cet été, sera versée aux bénéficiaires des minima sociaux comme le RSA ou l'AAH (l'allocation aux adultes handicapés, ndlr), les bénéficiaires de la prime d'activité ainsi qu'aux étudiants boursiers, soit 10,8 millions de foyers au total. Pour les allocataires de la prime d'activité, le versement de cette aide interviendra à la mi-novembre.

Une prime d'activité réévaluée face à l'inflation

Instaurée en 2016, la prime d'activité est un complément de revenus non négligeable pour des millions de Français. Pour pouvoir en bénéficier, il faut être âgé de plus de 18 ans, vivre au moins 9 mois en France dans l'année et déjà percevoir des revenus. Les étudiants salariés, les stagiaires et les apprentis peuvent donc également en profiter, à condition de toucher plus de 1028,96 euros par mois.



Pour définir le montant de la prime d'activité, plusieurs éléments entrent en ligne de mire, notamment le nombre de personnes composant le foyer et le montant des revenus. Depuis le mois d'août, cette aide a par ailleurs augmenté de 4%, là aussi pour faire face à l'inflation.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info