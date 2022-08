Rentrée scolaire 2022 : ARS, Prime de rentrée, APL... À quelles aides avez-vous droit ?

La rentrée scolaire est souvent synonyme de dépenses pour les foyers français. Inscriptions à des activités, fournitures scolaires, nouveau logement... Rajoutez à cela la hausse de l'inflation et des prix du carburants et vous démarrez l'année scolaire avec un trou dans le porte feuille.

Pour aider les ménages, notamment les plus modestes, plusieurs aides, allocations, ou ristournes sont mises en place par l'État. Ces aides sont souvent conditionnées aux revenus, au nombre d'enfants à charge, ou à votre situation, mais mises bout à bout, c'est plusieurs centaines d'euros qui peuvent s'ajouter sur le compte en banque.

Allocation de rentrée scolaire, prime de rentrée exceptionnelle, APL ou encore Pass'Sport... RTL vous détaille les aides auxquelles vous avez le droit en cette rentrée scolaire 2022.

Allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire (ARS) est un coup de pouce financier attendu chaque année par de nombreuses familles. Cette aide est versée sous conditions de ressources, aux foyers composés d’au moins un enfant âgé de 6 ans (ou en classe de CP) à 18 ans (qu'il soit élève, apprenti ou étudiant). Pour en bénéficier, la famille ne doit pas dépasser un plafond de ressources, conditionné par le nombre d'enfants à charge.

Pour un enfant, il s'élève à 25,370 euros. Les ressources des familles avec deux enfants à charge ne doivent pas dépasser 31,225 euros. Pour trois enfants, le plafond se situe à 37,080 euros et à 42,935 euros pour les familles avec quatre enfants. Pour chaque enfant à charge supplémentaire, il faudra rajouter 5,865 euros.

L'allocation de rentrée scolaire connaît une légère hausse, de 1,8% et va de 376,98 euros à 411,56 euros en fonction de votre situation. Cette année, elle est versée en deux fois. La première partie a été envoyée ce mardi 16 août aux foyers les plus modestes, la deuxième sera versée au début du mois de septembre.

Prime de rentrée

À ne pas confondre avec l'allocation de rentrée scolaire, la prime de rentrée exceptionnelle s'adresse aux Français bénéficiaires des minima sociaux (RSA, l'ASS, l'AAH...) et de la prime d'activité. Le ministre de l'Économie a indiqué que ce coup de pouce serait versé "courant septembre". Les bénéficiaires de cette aide recevront 100 euros. Le versement s'effectuera de manière automatique, sans démarche de votre part, par l'organisme dont vos minimas sociaux dépendent. Par exemple, si vous percevez le RSA ou l'APL, le versement se fera par la CAF. Si vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi se chargera de vous verser le montant de cette prime.

APL

L'aide personnalisée au logement (APL) est une prestation sociale visant à aider les locataires à faibles revenus. Elle vient soutenir des millions de foyers français et a d'ailleurs été revalorisée de 3,5% avec la loi sur le pouvoir d'achat. Pour percevoir l'APL, vous devez remplir des conditions de revenus fixées via des plafonds. Le mode de calcul prend en compte les revenus perçus sur les douze derniers mois. Pour connaître votre éligibilité ou non à cette aide, rendez-vous sur le site de la CAF qui a mis en place un simulateur. Il n'y a aucune limite d'âge pour être éligible à l'APL.



Si vous remplissez les différents critères, vous devez vous rendre sur le site de votre régime d'attachement, CAF ou MSA et en faire la demande. Plusieurs documents vous seront demandés, comme votre pièce d'identité ou une attestation de loyer. Le montant de cette allocation est très souvent versée au bailleur qui va ensuite déduire cette somme du montant du loyer restant à votre charge.

Remise sur le carburant

Voilà qui n'est pas une prime ou une aide à demander, mais bien une ristourne plus que jamais d'actualité : la "remise carburant". Le gouvernement a mis en place cette réduction face à l'envolée des prix de l'essence. Initialement de 18 centimes d'euros (TTC) par litre de carburant, le montant de cette aide est majoré à 30 centimes par litre (TTC) du 1er septembre au 31 octobre 2022 pour les gazoles, essences, gaz de pétrole, et gaz naturel. Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022, le montant de l’aide sera minoré à 10 centimes par litre.

Pass'Sport

Qui dit rentrée scolaire dit également activités extra-scolaires. Le Pass'Sport permet de vous aider à financer une inscription dans une structure sportive. Cette aide de 50 euros est réservée aux enfants âgés de 6 à 17 ans et bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire, aux enfants entre 6 et 19 ans bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), aux personnes entre 16 et 30 ans bénéficiaires de l'AAH et enfin aux étudiants boursiers de moins de 28 ans.



Si vous êtes éligibles, un courrier vous sera adressé directement de la part du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il vous suffira ensuite de vous présenter au club sportif de votre choix muni de ce courrier et 50 euros seront déduits du coût de votre adhésion ou de votre licence dans un club.

