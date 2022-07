Prime d'activité 2022 : quelles sont les modalités pour l'obtenir ?

La prime d’activité est une aide sociale mise en place en 2016 et destinée à soutenir les personnes ayant de faibles revenus. Ce complément de revenu est versé chaque mois par la Caisse d'allocations familiales (CAF) aux salariés, étudiants, apprentis et travailleurs indépendants de plus de 18 ans. Le gouvernement a annoncé l'augmenter de 4% dès juillet pour soutenir les Français face à l'inflation.

Pour en bénéficier, il faut d'abord être Français et résider en France de façon permanente. Le montant de la prime est calculé en fonction de la composition et des ressources (revenus, mais aussi allocations) du foyer. Pour une personne seule, celle-ci est éligible à la prime d'activité si elle gagne moins de 1.827 euros mensuels. Pour un couple de deux enfants dont les deux membres sont actifs, la limite est à 3.838 euros.

La prime d’activité est versée chaque mois et les bénéficiaires doivent déclarer tous les 3 mois leurs revenus du trimestre précédent car le montant de la prime est recalculé chaque trimestre.

Il existe un simulateur pour estimer votre droit. La demande de la prime d’activité se fait à n’importe quel moment via un télé-service ou auprès de la CAF ou de la Mutualité sociale agricole (MSA). Un refus d’attribution peut faire l’objet d’un recours.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info