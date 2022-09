Prime exceptionnelle de rentrée 2022 : montant, date... Tout savoir sur son versement

Le Parlement a adopté, cet été, une série de mesures dans le cadre de la loi "pouvoir d'achat" pour aider les ménages français face à l'inflation. La prime exceptionnelle de rentrée est l'un de ces dispositifs mis en place et va concerner plus de 10 millions de foyers modestes. Le versement de cette aide débute ce jeudi 15 septembre.

La prime exceptionnelle de rentrée "concernera ceux qui souffrent de l'augmentation des prix alimentaires, du carburant ou encore de l'énergie", assurait Bruno Le Maire, le 4 août dernier au micro de RTL. Ce coup de pouce financier s'adresse aux personnes bénéficiaires du revenu de solidarité (RSA), de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), aux personnes âgées (ASPA), des allocataires des aides au logement (APL) ainsi qu'aux étudiants boursiers.

De plus, une autre aide devrait voir le jour durant l'automne. "Pour les foyers ne bénéficiant pas des minima sociaux et percevant la prime d'activité (...) un versement exceptionnel et complémentaire est prévu d'ici l'automne", a ajouté le ministère des Solidarités. Le montant sera précisé ultérieurement.

Le montant de cette prime de rentrée exceptionelle s'élève à 100 euros, plus 50 euros par enfant à charge. Les versements seront effectués via virement bancaire. Aucune démarche n'est à faire si vous y êtes éligibles. En effet, l'État assure que le "versement s'effectuera de manière automatique". Pour rappel, cette prime de rentrée exceptionnelle n'a rien à voir avec l'allocation de rentrée scolaire, versée annuellement par l'État pour aider les ménages avant la rentrée scolaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info