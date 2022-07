Après quatre jours de discussions et au bout d'une nuit entière de débats houleux, l'Assemblée a adopté ce vendredi matin en première lecture le projet de loi pour le pouvoir d'achat, un texte qui devrait atténuer les effets de l'inflation et de la crise énergétique.

C'était un véritable test pour le camp présidentiel. Désormais privé de majorité absolue, ce sont les soutiens LR et du RN qui ont ainsi fait la différence et salué certaines "avancées", tandis que la gauche s'est indignée d'un projet en forme de "déclaration de guerre aux salaires". Au bout d'une nuit émaillée d'invectives, le premier grand texte de la législature a été enfin validé peu avant 6h du matin, par 341 voix pour, 116 contre et 21 abstentions.

Ce texte prévoit notamment le triplement à 6.000 euros du plafonnement de la prime Macron ou encore le plafonnement de la hausse des loyers à 3,5%. Les débats n'ont par ailleurs pas été au beau fixe. Les attaques ont fusé pendant de longues heures, donnant parfois à l'hémicycle des airs de tribunes en virage les soirs de match de football.

Des tensions qui pourraient s'accentuer

Les députés de gauche se sont notamment levés d'un seul homme contre l'instauration de dérogations au droit de l'environnement, pour accélérer la mise en service d'un terminal méthanier au Havre, à même d'acheminer du gaz en provenance d'autres pays que la Russie, et par lequel pourrait transiter du gaz de schiste américain. Une telle décision est "suicidaire", a tonné l'écologiste Delphine Batho. "Si la décision c'est de remplacer le gaz de Poutine par du gaz de schiste américain, c’est une pure folie", a-t-elle clamé.

Et les hostilités ne sont pas terminées, loin de là. Elles pourraient reprendre assez vite puisque les députés ont rendez-vous ce vendredi à 15h pour examiner le projet de loi de finances rectificatives, qui complète ces mesures et comporte quelques propositions délicates, comme la suppression de la redevance audiovisuelle.

