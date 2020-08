publié le 06/08/2020 à 13:23

L'équipe de "RTL vous régale" continue son tour de France des régions, pour découvrir ou redécouvrir les produits de nos terroirs. Une occasion exceptionnelle de partir à la rencontre des producteurs, artisans, maraîchers et restaurateurs, qui sont la fierté de leur région. Et aujourd'hui, émission spéciale en direct de Chartres, sur la terrasse du Café Serpente !

Cité historique d'Eure-et-Loir, à une heure de Paris, Chartres porte en son nom la mémoire des Carnutes, un peuple implanté ici à l'époque gauloise. Lorsque l'on évoque Chartres, on parle évidemment de sa magnifique cathédrale, lieu de pèlerinage mondialement connu. 113 mètres de haut, inauguré sous sa forme actuelle en 1260, cet édifice est considéré comme l'un des monuments les plus emblématiques de l'architecture gothique. Construite sur les hauteurs de la ville, la cathédrale de Chartres est visible à des kilomètres à la ronde, surplombant les champs de Beauce. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est l’emblème d'une ville au patrimoine exceptionnel.

Chartres, ville réputée pour sa cathédrale et sa tranquillité aux portes de la capitale, peut également plaire aux fins gourmets. Des spécialités locales que s'emploient à faire perdurer les artisans et restaurateurs de la région. Impossible de vous rendre à Chartres sans goûter son pâté, composé majoritairement de gibiers. Dégustez également ses fraises régionales, et une bière artisanale, "L'Eurélienne", fabriquée à partir d'orge, en plein cœur de la Beauce. Enfin, rendez-vous avec Thomas Parnaud, chef du Georges, seul restaurant étoilé d'Eure-et-Loir, et sa spécialité : l’œuf de Chartres.

L'évidence : "l’œuf à la Chartres", avec le chef étoilé Thomas Parnaud

On n'y pense pas toujours lorsque l'on parle de Chartres, mais la ville abrite une gastronomie locale importante, revisitée notamment par le chef du restaurant Le Georges, seul restaurant étoilé d'Eure-et-Loir, Thomas Parnaud. Avec lui, découvrez les secrets de la traditionnelle recette de l’œuf à la Chartres.



Le choix de Luana : Tartelette au mascarpone et aux fraises

Luana Belmondo, nous donne la recette de sa tartelette au mascarpone et aux fraises.

L'ambassadeur : le Café Serpente

Brasserie située au pied de la Cathédrale de Chartres, le Café Serpente accueille aujourd'hui de la clientèle locale, internationale, mais également à certaines périodes, des pèlerins. Des paramètres à prendre en compte lorsque l'on fabrique la carte des menus, au pied d'un monument connu aux 4 coins du globe.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !

