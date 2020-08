Périgord : Foie gras, cèpes, et vins au menu

publié le 05/08/2020 à 13:04

RTL vous régale, c'est tout l'été ! Chaque jour, Luana Belmondo, Jean-Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange font le tour de France des régions, à la découverte des produits de notre terroir. Une fierté régionale entretenue par les producteurs, maraîchers et autres restaurateurs locaux.

Direction le Périgord pour cette nouvelle émission. Région historique qui s'appelle aujourd'hui la Dordogne, le Périgord regorge de lieux tous plus beaux les uns que les autres. De la forêt de la Double, au parc naturel régional Périgord-Limousin, en passant par la fameuse "Vallée de l'homme" et sa célèbre grotte de Lascaux, impossible de ne pas être émerveillé par ces paysages. Arpentez également la vallée de la Dordogne, ou sont rassemblés les plus beaux villages et châteaux de la région...

Le Périgord, c'est aussi une gastronomie légendaire. Son foie gras, ses noix, ses cèpes, son enchaud ou encore ses vins... Luana vous donne une recette typique de la région de la Vénétie, une recette ancestrale transmise de génération en génération : les pâtes au ragù blanc de canard. Puis, retrouvez comme d'habitude en fin d'émission, le défi frigo entre Jean-Sébastien et Luana.

L'évidence : le foie gras

L'origine du foie gras se trouve en Egypte Antique. En France, il arrive seulement dans la seconde moitié du 18e siècle. Mais c'est au 19e siècle que le foie gras périgourdin s'affirme grâce à la conserve appertisée. Celle-ci permet aux pâtés truffés et aux foies gras au naturel de se garder beaucoup plus longtemps et de voyager beaucoup plus loin, par tous les temps. Découvrez tous les conseils pour acheter, produire et consommer le meilleur foie gras possible.

Le choix de Luana

Luana Belmondo, nous donne la recette de ses pâtes au ragù blanc de canard.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadeur : La grotte de Lascaux, par André Barbet

"RTL vous régale", c'est avant tout de la cuisine, mais parfois, c'est le patrimoine qui s'impose ! Découverte en 1940, elle est fermée au public en 1963 par André Malraux. Aujourd'hui, pour des soucis de conservation des peintures et gravures, impossible de la visiter. Mais pour les touristes, "Lascaux 2", une grotte aux prouesses technologiques énormes, fut construite. Reproduisant aux 2/3 l'original, elle permet de recréer l'atmosphère de la cavité originale.

"Lascaux 3", une visite itinérante, a vu le jour en 2012, mais depuis 2016, il y a "Lascaux 4". Une numérisation et restitution de plus de 90 % de la grotte permettent aujourd'hui de ressentir l'ambiance, l'humidité et l’atmosphère sonore régnant dans la cavité originale. André Barbet, directeur général de la SE-MITOUR, gestionnaire de "Lascaux IV", répond aux questions des animateurs sur le sujet.

Le défi frigo

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !