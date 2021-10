Pass'Sport : comment l’obtenir ?

"Le Pass'Sport a vocation à connaître un élargissement vers plus de structures et à une palette plus large de publics". La ministre chargée des Sports, Roxana Maracineanu a expliqué en commission, auditionnée par les sénateurs sur le budget 2022, que le dispositif Pass’Sport allait s'étendre.

Le Pass'Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive à hauteur de 50 euros par enfant, pour financer tout ou une partie de son inscription dans une association sportive de septembre 2021 à juin 2022. Cette aide est pour l'instant réservée aux enfants bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou de l'allocation de l'enfant handicapé de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021.



Selon les mots de la ministre chargée des Sports, ce dispositif pourra intégrer "les associations agréées en milieu rural" par exemple. Aujourd'hui, les quartiers prioritaires de la ville sont déjà pris en compte. Par ailleurs, l'aide pour concerner les jeunes jusqu'à l'âge de "30 ans pour les personnes en situation de handicap". Les plus petits ne seront plus écartés non plus avec l'ouverture de "sections babies" concernant les enfants de moins de six ans.

Nous avons passé la barre des 700.000 jeunes qui en ont bénéficié Roxana Maracineanu, la ministre des Sports

En seulement une semaine, 100.000 jeunes supplémentaires ont bénéficié du Pass'Sport selon la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. En tout, au 26 octobre, plus de 700.000 jeunes avaient pu profiter de cette aide, a ajouté la ministre. Cette dernière a rappelé que la cible potentielle représente de 5,4 millions d'enfants éligibles.

"Sur les 100 millions d'euros prévus pour ce dispositif, 35 millions ont été consommés pour l'instant", a précisé la ministre. Les crédits non consommés "resteront au sport", a-t-elle par ailleurs assuré, conformément à ce que demandent plusieurs acteurs du sport comme le comité olympique français.

Comment l'obtenir ?

Si vous êtes bénéficiaire de l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), vous faites donc partie du public cible du Pass'Sport. Un courrier vous sera adressé directement de la part du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Il vous suffira ensuite de vous présenter au club sportif de votre choix muni de ce courrier et 50 euros seront déduits du coût de votre adhésion ou de votre licence dans un club. Le site en charge du dispositif propose aussi une carte interactive qui permet aussi de trouver le club le plus proche de chez vous.