La nuit n'a pas été facile pour le sport français, après plusieurs désillusions aux Jeux Olympiques de Tokyo, notamment l'élimination prématurée de Teddy Riner, en quarts de finale. "C'est douloureux mais il y a encore une belle médaille de bronze à chercher", a réagi la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu, invitée de RTL ce vendredi 30 juillet.

"J'ai beaucoup apprécié l'état d'esprit des jeunes qu'on a vus décrocher des médailles qu'on n'attendait pas. Il faut que ces médailles d'argent arrivent à se transformer en or pour Paris", commente la ministre, qui est ensuite revenue sur la mauvaise prestation de l'équipe de France de football, éliminée dès la phase de poules, avec une équipe construite à la dernière minute, beaucoup de clubs ne souhaitant pas libérer leurs joueurs pour les JO.

"Je voulais saluer l'engagement de Gignac et Thauvin. Ils ont été remarquables dans leurs déclarations et leur manière de faire. Les autres, bravo aussi pour leur engagement, mais c'est vrai qu'on attend plus et mieux du football français. On ne peut pas se permettre aux Jeux Olympiques de 2024, qui auront lieu en France, de ne pas avoir notre équipe de France performante", dit-elle.

"Avec Noël Le Graët (président de la FFF, ndlr) aujourd'hui, on va faire des choses pour que les clubs se mobilisent. Il faut que ça rentre dans le programme de la FIFA. C'est à eux de sanctuariser ces dates par rapport aux clubs", ajoute Roxana Maracineanu.