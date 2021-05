publié le 06/05/2021 à 09:07

Est-ce que des choses ont changé pour le sport depuis le 3 mai ? Oui puisqu'il n'y a plus de limite de dix kilomètres. Vous pouvez donc aller courir ou faire du vélo loin de chez vous. En respectant le couvre-feu bien sûr. Le deuxième gros changement concerne les scolaires : la reprise du sport en intérieur, que ce soit les piscines et les gymnases.

Les clubs et associations devront attendre le 19 mai… mais uniquement pour les mineurs en intérieur. Si votre enfant est inscrit dans un club de piscine, il pourra reprendre les cours… si la piscine rouvre bien ! Car ça ne sera pas le cas partout. Il y aura aussi des exceptions pour les sports de contact. Pour le handball par exemple, pas de match mais des exercices à distance.

Les adhésions ne seront sans doute pas remboursées

Quid des parents qui ont payé une licence à l'année pour leurs enfants ? Un remboursement est-il possible ? Oui… mais les associations ne sont absolument pas tenues de le faire. Ce n’est pas comme une salle de sport qui vous a vendu une prestation marchande et qui vous propose un geste commercial. En payant une licence à un club ou une association, vous devenez adhérent. Pas client. Vous participez à un projet éducatif et c’est très différent. Certains clubs auront les moyens de vous rembourser tout ou partie. Mais ce n’est pas obligatoire.

L’autre possibilité, c'est de transformer votre cotisation en don. C’est comme si vous aviez envoyé un chèque à une ONG : vous bénéficiez d’une déduction d’impôts. Tout le monde y gagne. Le club garde sa trésorerie et pour vous, ça vous coûte moins cher. Mais chaque club doit demander un accord à l’administration fiscale. Tous ne vont pas forcément entreprendre la démarche.

Selon nos informations, la Ministre des sports prévoit de mettre en place à la rentrée un "pass sport" de 50 euros, en fonction des revenus, pour inciter les familles à réinscrire leurs enfants dans un club de sport.

Sport en intérieur : feu vert pour les adultes le 9 juin

Pour en revenir aux adultes : quand pourront-ils reprendre le sport en intérieur ? La date de réouverture des salles de sport a été fixée au 9 juin. Sont également concernés les gymnases, les patinoires, les piscines… avec bien sûr des règles et des protocoles très précis comme des jauges à la piscine. Le Premier ministre précisera toutes les règles la semaine prochaine.

Quelques exceptions : il faudra sans doute attendre le 30 juin pour les sports de contact, comme le judo par exemple. Mais les clubs redoublent d’ingéniosité pour proposer des entraînements adaptés.