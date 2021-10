Passe sanitaire : la fréquentation des salles de sport en baisse

Avec une baisse de 40% en moyenne de la fréquentation en 2 ans, les salles de sport continuent de souffrir de la crise, notamment parce que leur accès reste soumis à la présentation d'un passe sanitaire. En clair aujourd'hui, il faut être vacciné ou payer cher son test pour aller faire son sport en salle. Résultat, l'affluence est étroitement liée au taux de vaccination.

C'est vraiment deux salles, deux ambiances entre d'un côté celles situées dans les quartiers aisés et de l'autre, celles dans les quartiers populaires, qui affichent une méfiance plus grande pour le vaccin, comme nous le confirme le directeur de Fitness Park, Gaëtan Dubuisson. "On a des clubs de province qui repartent très très fort, des clubs parisiens également et des clubs de banlieue parfois un peu moins", explique-t-il.

"Les différences de taux de vaccination entre ces différentes zones sont assez notables et ça se ressent mécaniquement dans notre fréquentation et notre niveau d'abonnement. La vraie question c'est combien de temps va durer le passe sanitaire parce qu'on sait qu'à partir du moment où il sera levé, l'activité repartira. On pense qu'elle repartira fort, sans doute plus fort qu'avant la crise", dit Gaëtan Dubuisson.

Pour accompagner cette reprise, les syndicats des entreprises de loisirs, réclament à l'État la poursuite des aides pour les salles de sport, pour les 18 prochains mois.