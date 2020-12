Noël : pourquoi s'offre-t-on des cadeaux à l'occasion de cette fête ?

publié le 13/12/2020 à 07:30

S'il en est bien un qui ne sera pas confiné, ni même soumis à un couvre-feu le 24 décembre au soir, ce sera bien le Père Noël. Comme chaque année, il va reprendre son long périple dans tous les foyers pour déposer les cadeaux sous le sapin... Une tradition dont, à vrai dire, on n'est pas tout à fait certain de l'origine.

Certains prétendent que cela vient du récit des mages, raconté dans l'évangile de Matthieu. Selon celui-ci, ces hommes venus d'Orient, dont la tradition catholique a fait des rois, ont apporté des présents à l'enfant Jésus peu après sa naissance à Bethléem, en Palestine.

Ils lui auraient offert de l'or, signe de sa royauté, de l'encens, signe de sa divinité, et de la myrrhe, un parfum dont on se servait pour l'embaumement, signe qu'il devrait mourir, donc de son humanité. Cet épisode est commémoré le jour de l'Épiphanie, le 6 décembre.

Des mages venus d'Orient [...] entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère [...] et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Évangile de Matthieu - Chapitre 2, versets 1 et 11





D'autres font remonter la tradition des cadeaux à un rite païen : les Saturnales. Comme le rapporte l'Encyclopedia Universalis, il était de coutume dans l'Antiquité de s'offrir des petits cadeaux à l'occasion de cette fête, le 17 décembre. Une date proche de celle de Noël, le 24 décembre.

Ce dont on est sûr toutefois, c'est que les cadeaux réapparaissent dans le catholicisme avec saint Nicolas, le 6 décembre. Le saint patron des enfants leur offre à cette occasion des sucreries, des gâteaux, et chez les plus aisés, des petits cadeaux, notamment dans l'est de la France, en Allemagne et aux Pays-Bas, en souvenir de la dot qu'il offrit à un homme qui n'avait pas les moyens de marier ses filles. Après un passage aux États-Unis, il devient Santa Claus, le Père Noël, qui apporte aujourd'hui les cadeaux au plus grand nombre.

