États-Unis : un poisson rouge de 4 kg pêché dans un lac de Caroline du Sud

Nul doute que ce poisson-là ne fera pas un tour de bocal chez vous. En effet, dans un lac de Caroline du Sud aux États-Unis, des employés des parcs et loisirs de l'État ont remonté un poisson rouge, le même que celui qui peuple tant d'aquarium et de bocaux, sauf que ce spécimen mesurait 50 cm et pesait quelque 4 kg.

Ty Houck, directeur des voies vertes, des ressources naturelles et historiques du district de loisirs du comté de Greenville, a indiqué que c'est lors d'une pêche électrique visant à mieux cerner la faune du lac, que l'équipage du bateau a remonté le poisson rouge.

"Tout à coup, ce poisson géant a sauté hors du filet et nous avons rapidement pris une photo en l’examinant (…) Nous pensons que quelqu’un a dû laisser tomber son poisson dans le lac parce qu’il n’en voulait plus, au lieu de le jeter dans les toilettes", a-t-il déclaré dans un post Facebook relayé entre autres par CNN et La Voix du Nord.

Et il semble que bien que ce soit exceptionnel, la découverte d'un aussi gros poisson rouge ne soit pas illogique. En effet, cette espèce peut ainsi rester de petite taille dans un aquarium ou un bocal dans une maison, il peut grandir et s'adapter à son environnement lorsqu'il est plus vaste, comme c'est le cas du lac d'Oak Grove, appuie National Geographic cité par nos confrères.

Par ailleurs les autorités locales ont écarté le fantasme d'un animal qui aurait subi une transformation physique à cause d'une exposition à des produits chimiques toxiques. "Le lac n’est pas en aval des centrales nucléaires, donc sa grande taille n’a rien à voir avec l’exposition aux produits chimiques", a précisé Ty Houk.