Fêtes de fin d'année : d'où vient la Saint-Nicolas, qui précède Noël ?

publié le 06/12/2020 à 06:08

Avec sa longue barbe blanche, sa mitre et sa chape rouge et son âne, il fait bien-sûr énormément penser au Père Noël, qui est son lointain descendant... Comme lui il apporte les cadeaux de Noël, notamment dans l'Est où il est particulièrement fêté. Il s'agit bien-sûr de saint Nicolas, fêté chaque 6 décembre, durant le temps de l'Avent.

Comme le rapporte l'Encyclopedia Universalis, Nicolas de Myre, aussi appelé aussi Nicolas de Bari, ville d'Italie où ont été déposées ses reliques au Moyen-Âge, était évêque de la ville de Myre, en Asie Mineure (aujourd'hui Demre, en Turquie), au IVe siècle (bien avant la séparation entre catholique et orthodoxes). Il se serait notamment illustré pour sa générosité et son zèle à défendre la doctrine chrétienne contre les hérésies.

Il aurait été notamment opposé à l'hérésie arienne, opposant à la divinité de Jésus et donc au dogme de la Trinité (Dieu un et trois - Père, Fils et Saint-Esprit - en même temps), d'où l'importance du chiffre trois dans les légendes qui entourent sa vie. Son importance chez les orthodoxes fait qu'il est le saint patron de la Russie et de la Grèce.

L'arrivée en Lorraine

Son culte en France est particulièrement important dans l'Est, et notamment en Lorraine, région dont il est saint aussi saint patron. "Vers 1090, un Lorrain, Charles Albert dit de Varangéville, rapporte de Bari une relique de Saint Nicolas (sa "dextre bénissante") qui justifie en 1101 la construction d'une première église", rapporte le site de la ville de Saint-Nicolas-de-Port.

Il est particulièrement honoré à la basilique de Saint-Nicolas-de-Port, imposante église construite au XVe siècle après une importante victoire militaire du duc de Lorraine. La légende veut qu'il ait délivré le sire de Réchicourt, un chevalier lorrain, de la prison lors de la VIe croisade, ce qui explique l'importance de son culte dans le duché.

Le saint patron de nombreuses personnes

En France, la légende la plus connue rapporte qu'un boucher aurait découpé trois enfants et les aurait placés dans son saloir. Saint Nicolas se serait arrêté dans cette auberge et aurait ressuscité les trois enfants. Il est donc le saint patron des enfants.

Cela viendrait d'une tradition orthodoxe selon laquelle saint Nicolas aurait sauvé trois prisonniers de la peine de mort lorsqu'il était évêque, ce qui lui vaut d'être le saint patron des prisonniers et des avocats. Aussi, sur les icônes du saint, il était représenté plus grand que les trois rescapés. Cela aurait conduit les chrétiens d'Occident à croire que c'étaient des enfants, et aurait donné naissance à cette légende.

De Saint Nicolas au Père Noël

Il est aussi le patron des marins (il en aurait sauvé dans la tempête, selon une autre tradition). Dans l'hagiographie du saint, on trouve aussi la tradition qu'il aurait payé la dot de trois jeunes filles dont le père était ruiné. De là viendrait la tradition d'échange des cadeaux à la Saint-Nicolas, comme cela se fait encore dans certaines familles.



Ce sont les Hollandais - saint Nicolas est aussi le saint patron d'Amsterdam - qui ont apporté avec eux la tradition de la fête en Amérique du Nord. Ainsi, Saint Nicolas devient Santa Claus, une figure commerciale très importante au XXe siècle qui fut exportée en Europe. Ainsi serait né le Père Noël, selon l'Encyclopedia Universalis.