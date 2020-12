Noël : d'où vient la tradition de la crèche ?

publié le 04/12/2020 à 06:20

On la trouve à Noël sous le sapin de nombreux foyers, et parfois même, dans les mairies. La crèche est une tradition qui représente Marie, Joseph, les rois mages et l'enfant Jésus, lors de la naissance de ce dernier. Elle peut être composée d'autres petits personnages, et notamment des santons provençaux. Mais d'où vient-elle ?

La légende veut que ce soit François d'Assise, le Saint et fondateur de l'ordre des Frères mineurs, qui ait inventé au XIIIème siècle la crèche vivante en Italie. Les personnages de la crèche sont donc joués par de vraies personnes. De nos jours, plusieurs villes continuent d'organiser de tels spectacles.

Selon La Croix, les premières crèches "non vivantes" firent leur apparition dans les églises au XVIème siècle à Prague. Les santons seraient quant à eux apparus à la fin du XIXème siècle en Provence.

Pour rappel, Noël est la fête de la Nativité, et célèbre donc la naissance du Christ. Selon la tradition, l'enfant Jésus ne doit donc être placé dans la crèche qu'à minuit, et pas avant.