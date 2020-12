publié le 06/12/2020 à 07:15

Le 6 décembre, de nombreux foyers dans le Nord Est de la France fêteront la Saint Nicolas. Une célébration en hommage de Nicolas de Myre, qui récompense les enfants qui ont été sages avec une orange et du pain d'épices.

Dès le 5 décembre au soir, les enfants déposent d'ailleurs au pied du sapin, un verre de lait ou de vin chaud pour Saint Nicolas et une carotte pour sa mule. Une tradition qui rappelle aussi l'arrivée du Père Noël dans les foyers pour qui on prépare un petit en-cas pour l'aider dans sa tournée des cadeaux.

En France, la Saint Nicolas est célébrée en particulier en Lorraine, dans les Ardennes, les Hauts-de-France et en Franche-Comté. On y déguste traditionnellement en Alsace, la Männele, une brioche en forme de petit bonhomme. Elle est appelée Manala dans le Haut-Rhin. Elle peut être enrichie de raisins secs ou de pépites de chocolat. Plus généralement, ce sont le pain d'épices et les biscuits au pain d'épices, en forme de petits bonhommes qui sont dégustés lors de cette fête. Oranges et mandarines apportent une touche acidulée.

Dans le reste du monde, en Allemagne, par exemple, on peut se régaler avec des Pfannkuchen (des pancakes) et aux Pays-Bas ce sont les Kruidnoten, des biscuits au pain d'épices.