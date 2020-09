Hurmic contre les "arbres morts" : d'où vient la tradition du sapin de Noël ?

publié le 12/09/2020 à 08:11

C'est un sujet qui semble bien anachronique alors que la France connaît une petite vague de chaleur. Pourtant, c'est un peu Noël avant l'heure grâce au maire de Bordeaux Pierre Hurmic. L'édile a en effet annoncé ce jeudi 10 septembre qu'il n'y aurait plus de sapins de Noël. "Des arbres morts sur les places de la ville", selon lui, qui veut adopter "la charte des droits de l'arbre".

C'est pourtant la vie que célèbre les sapins. Les chrétiens fêtent Noël le 25 décembre. Ils commémorent ainsi la naissance de Jésus, qui est pour eux le fils de Dieu. Aussi, les sapins et autres conifères qui restent verts en hiver, tout comme le houx, symbolisent la vie.



Selon l'Encyclopedia Britannica, la tradition de mettre des conifères dans les maisons est connue bien avant le christianisme, et est un reliquat de tradition païenne, assimilée par le christianisme. L'arbre de Noël décoré, tel qu'on le connaît aujourd'hui, apparaît au XVe siècle en Allemagne.



À l'origine, on décorait le sapin de pommes. L'ensemble représentait "l'arbre du Paradis" dont Adam et Ève ont mangé le fruit, le péché originel, rapporte le Réseau canadien d'information sur le patrimoine. Adam et Ève étaient fêtés le 24 décembre et l'arbre en place pour les fêtes de Noël.

Au fil des siècles, la garniture des sapins s'est étoffée et transformée, avec des gâteaux, des bonbons, des rubans, des boules de verre (remplaçant les pommes), puis, après l'invention de l'électricité, des guirlandes lumineuses. L'arbre entend ainsi symboliser la naissance de Jésus, "lumière du monde", qui disperse les ténèbres du mal.