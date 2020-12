et Sarah Belien

publié le 21/12/2020 à 09:06

Lors de la cérémonie de Miss France, qui s'est déroulée samedi 19 décembre, la première dauphine Miss Provence a été visée par une pluie de tweets antisémites. April Benayoum avait évoqué sur le plateau ses origines israéliennes. Mais au-delà de l'indignation politique qui s'en est suivi, il faut constater que cela vient une nouvelle fois de Twitter.

Gabriel Attal ne veut pas "considérer qu'on ne peut rien faire" pour enrayer ce problème, récurrent sur le réseau social. "On peut saisir la justice, on l'a fait. Marlène Schiappa a annoncé qu'elle saisissait la justice à partir de l'article 40, Élisabeth Moreno a demandé à la Dilcrah [Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, ndlr] de saisir la justice", rapporte le porte-parole du gouvernement.

Prenant l'exemple de deux personnes qui avaient posté des messages haineux ces derniers mois et qui avaient pu être retrouvées, Gabriel Attal assure espérer "qu'un certain nombre de personnes qui ont posté ces messages vont découvrir dans les prochains jours et les prochaines semaines que l'anonymat sur les réseaux sociaux peut être levé."

Pour le porte-parole du gouvernement, "c'est complètement abject ce qu'il s'est passé sur Twitter. Il y avait une très belle soirée sur TF1, il y avait une contre-soirée antisémite sur Twitter avec des messages immondes", a-t-il déclaré. Gabriel Attal ne manque pas de rappeler le texte européen, le DSA [Digital Services Act, ndlr], visant à rendre davantage responsables les hébergeurs du contenu de leurs plateformes.