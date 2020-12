publié le 20/12/2020 à 07:05

La nouvelle Miss France s'appelle Amandine Petit. Une Miss France 2021 made in Normandie. Originaire de Caen, la jeune femme blonde aux yeux bleus est étudiante en master 2 Management des établissements et des structures gérontologiques. Âgée de 23, Amandine Petit succède donc à Clémence Botino et avait été repérée dans le centre-ville de Caen par Miss France 2010, Malika Ménard.



"Très clairement, il faut croire en ses rêves, parce que sur tous mes bulletins de notes quand j'étais très jeune on écrivait 'manque de confiance en soi', alors ce soir j'ai prouvé que, même si on manque de confiance en soi, on peut aller très loin", a déclaré la lauréate juste après son couronnement. Une victoire dont se réjouissent Jean-Luc et Nathalie, les parents d'Amandine.

"Une fierté. C'est plein d'émotions qui vous traversent. On doute tout le temps, il y en a 15, après il y en a 5, et sur les 5 il y en a une. Donc évidemment on se dit 'pourvu que'. On ne faisait que de croiser les doigts", raconte la maman de la nouvelle Miss France.

Et Nathalie Petit décrit sa fille dans le privé comme étant une personne "spontanée, naturelle, blagueuse". "C'est quelqu'un comme elle a montré sur scène. C'est quelqu'un avec beaucoup d'empathie pour les gens. Naturelle. Je veux qu'elle reste elle-même, il ne faut pas qu'elle change. Ce sera la plus grande réussite pour son année de règne", espère la maman de l'heureuse élue qui conclut en disant que "c'est un super moment. Je le conseille à tous les parents".

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - La crainte d'une mutation possible du virus au Royaume-Uni. Il semble que la propagation de la Covid-19 soit alimentée par une nouvelle variante, qui se transmet bien plus facilement. Toutefois, rien n'indique que celle-ci soit plus mortelle ou qu'elle cause une forme plus sévère de la maladie.

Macron positif au coronavirus - Le chef de l'État présente un état de santé "stable". Les résultats de ses examens cliniques se sont révélés "rassurants", a indiqué l'Élysée dans un communiqué.

Ligue 1 - Un nouveau leader en tête de la compétition. Lyon est allé s'imposer 4-1 à Nice et prend ainsi provisoirement la tête de la Ligue 1. Mais, "il ne faut pas s'enflammer", prévient le défenseur Léo Dubois.