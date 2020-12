Les restaurants rouvriront le 20 janvier "si l'épidémie est maîtrisée" affirme Attal

publié le 21/12/2020 à 08:44

C'est une problématique qui revient avec insistance dans les discussions du gouvernement. En grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire, les restaurateurs demeurent fermés durant la seconde vague épidémique et la date à laquelle ils pourront rouvrir n'est toujours pas officialisée. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a affirmé qu'ils ne pourront rouvrir leurs portes le mercredi 20 janvier que si l'épidémie est "maitrisée" dans l'Hexagone.

"Conformément à ce qu'a annoncé le président de la République, ils pourront rouvrir le 20 janvier si nous avons une épidémie dont la circulation est maîtrisée, c'est à dire avec moins de 5.000 contaminations par jour (plus de 17.000 actuellement) et 3.000 personnes en réanimation" a-t-il indiqué. "Les restaurateurs sont conscients qu'on ne maîtrise pas totalement la circulation de cette épidémie mais ils souhaitent avoir de la visibilité et des paliers sur lesquels se projeter avec des conditions claires" a ajouté Gabriel Attal

Ce lundi 21 décembre, "l'épidémie circule plus que nous l'espérions" déplore le porte-parole du gouvernement qui regrette également que les lieux culturels, qui devaient rouvrir le mardi 15 décembre, soient toujours fermés.