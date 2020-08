Masques gratuits : un budget "de 10 à 15 milliards d'euros par an", selon un économiste

publié le 17/08/2020 à 11:44

Le masque doit être gratuit pour tous : c'est une idée qui monte à gauche, comme à droite. Alors qu'il s'impose partout, ou presque, certains en demande sa gratuité. En effet, à raison de trois masques par jour et par personne, le coût du port du masque peut revenir très cher.

Pour Bastien Lachaud, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, "l'État français doit garantir la protection de la santé, c'est dans la constitution, c'est le préambule de 1946", rappelle-t-il au micro de RTL. Le député LFI prône cette gratuité du masque : "Nous sommes dans une situation où le Président à dit : 'Nous sommes en guerre face au virus et il faut que l'on combatte tous ce virus'. Aujourd'hui, tous les experts semblent tous le dire : le masque est un des meilleurs moyens de lutter contre la maladie et donc, on ne peut pas faire reposer sur les finances individuelles de chaque Français le fait de pouvoir porter un masque, c'est-à-dire de pouvoir se protéger ou de pouvoir protéger les autres", avance Bastien Lachaud comme argument.

Le député prend pour exemple son département, la Seine-Saint-Denis, où "des milliers d'habitants n'ont plus les moyens de se nourrir, on voit des files d'attente devant les soupes populaires exploser". Il revient sur l'estimation donnée pour une famille : minimum 200 euros par mois, sachant qu'avec le port obligatoire du masque dans la rue, il faut compter plutôt quatre masques par jour que trois. "Quelqu'un qui gagne le Smic, mais qui n'est pas dans les 9 millions de Français les plus pauvres, et bien 300 euros ou 400 euros sur son Smic, c'est énorme", dénonce Bastien Lachaud.

La santé publique est aussi un engagement individuel de chaque Français Frédéric Bizard, économiste Partager la citation





Des arguments qu'entend l'économiste Frédéric Bizard, qui dit partager "les mêmes bonnes intentions que M. Lachaud et probablement qu'on a le même objectif de protection sanitaire optimale pour l'ensemble des Français". Toutefois, selon l'économiste, la gratuité n'est pas la solution : "La gratuité n'apporte pas les meilleurs résultats en terme de protection pour plusieurs raisons et je pense qu'il n'y a aucun pays au monde, aucun pays développé qui n'a d'ailleurs choisi cette formule".

Parmi ces raisons, si la gratuité n'est pas la solution, c'est d'après M. Bizard parce que "la santé publique, c'est une affaire collective, mais aussi un engagement individuel de chaque Français". Frédéric Bizard souligne que la situation actuelle ne concerne pas que quelques semaines, ni mois, mais plutôt plusieurs années, et que par conséquent, c'était aux Français de s'engager, s'ils le peuvent, dans cette bataille contre la maladie.

Également, sur un plan purement économique "c'est de 10 à 15 milliards d'euros par an probablement, si l'on rend le port du masque gratuit", souligne l'économiste qui rappelle le taux d'imposition déjà élevé et la crise économique actuelle en France.