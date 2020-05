publié le 05/05/2020 à 14:16

C'est la razzia sur les masques, ça ne vous a pas échappé, en vente depuis lundi 4 mai dans les grandes surfaces. A raison d'un masque par personne et pour chaque déplacement, ça va faire un sacré budget. Combien va coûter, chaque mois, l'achat de masques chirurgicaux pour une famille de quatre personnes ?

Invité de RTL Midi, Alain Bazot, le président de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, a fait ses calculs : "Dans la mesure où, pour le moment, la grande distribution vend plutôt autour de 60 centimes le masque jetable", et qu'il "en faudrait deux ou trois par jour", "cela fait du 7,20 euros par jour et donc sur un mois, on est autour de 200 euros par mois".



C'est "un budget tout à fait colossal", estime Alain Bazot, pour qui ces masques devraient être gratuits : "On conteste ce choix de ne pas avoir mis à disposition gratuitement (ces masques), notamment pour l'accès aux services publics".

"Dans la mesure où il y a un intérêt général de santé publique, il ne faut vraiment pas de limite à l'accès à ces masques, notamment sur le plan financier", affirme-t-il. "Puisque c'est obligatoire dans les écoles, dans les transports, il faut que les services publics distribuent les masques", insiste le président de l'association de consommateurs.