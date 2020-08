Coronavirus : des masques dotés de puces intégrées en France

Crédit : JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 16/08/2020 à 16:29

C'est une nouvelle surprenante. Certains modèles de masques en tissus sont équipés de puces RFID (radio-identification). Cependant, elles ne servent pas à nous pister mais à compter le nombre de lavages afin de respecter les normes fixées par l'Afnor.

En effet, un auditeur de France Inter a interrogé le directeur général de la Santé à ce sujet vendredi 14 août : "Trouvez-vous normal que certains fabricants proposent des masques avec des puces RFID incorporées ? J'ai regardé sur internet le nombre de fabricants avec puce, c'est impressionnant. Il y a même des vidéos qui circulent, des gens qui décortiquent leurs masques. Quel est l'intérêt de ces puces ?", a-t-il lancé à Jérôme Salomon, invité de la matinale.

"Je peux vous dire que les masques français en tissus sont excellents, j'en porte tous les jours et ils ont un impact bien meilleur sur notre environnement, on peut les laver, les réutiliser. Ils sont fabriqués en France, à proximité de chez vous et n'ont pas de puce intégrée, je peux vous le garantir", a rétorqué le directeur général de la santé.

Des masques à destination des entreprises

En réalité, ces masques dotés de puces existent bel et bien. Sauf que ces puces n'ont aucun objectif de traçage. Elle servent à contrôler le nombre de lavages admis par ces dispositifs de protection, comme l'a expliqué l'entreprise française UBI Solutions à France Inter.

Ces masques sont donc dotés d'une "radio-étiquette" et restent aujourd'hui majoritairement à destination d'entreprises qui les fournissent à leurs employés et préfèrent des modèles en tissus, réutilisables entre 30 et 60 fois.